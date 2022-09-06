Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak

Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak

Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular, 15-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanırken alım için kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Youtube Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title