Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanlığı Türk halkının sağlık okuryazarlığını ölçecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 15 bin 430 hanede yüz yüze görüşmelerle başlattığı araştırma ile Türk halkının sağlık okuryazarlığını ölçecek. Araştırma sonuçları, sağlık okuryazarlığının mevcut durumunun belirlenmesi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik atılacak yeni adımlara ışık tutacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 15 bin 430 hanede yüz yüze görüşmelerle başlattığı araştırma ile Türk halkının sağlık okuryazarlığını ölçecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, ilki 2018'de tamamlanan "Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Saha Araştırması"nın ikincisini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü öncülüğünde, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden belirlenen, Türkiye genelindeki 15 bin 430 hane ile yüz yüze görüşmeler başlatıldı.

Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı (2023-2026) doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmayla "bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli bilişsel ve sosyal beceriler" olarak tanımlanan sağlık okuryazarlığının ülke genelindeki son durumunun saptanması hedefleniyor.

Çalışma, Kovid-19 salgınının ardından "sağlık okuryazarlığı" alanında bu ölçekte yapılan ilk ve en büyük araştırma olma özelliğini taşıyor.

Araştırma sonuçları, sağlık okuryazarlığının mevcut durumunun belirlenmesi ve bu doğrultuda toplumu bilgilendirmeye yönelik atılacak yeni adımlara ışık tutacak.

"Hastalığınızın belirtilerini biliyor, ilaçları doğru kullanabiliyor musunuz?"

Bakanlık, bu araştırma kapsamında kişilere, herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında hangi kanallara başvurduğu, nasıl hareket ettiği, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız gibi resmi sağlık uygulamalarından ne ölçüde haberdar olduğuna yönelik sorular yöneltiyor.

"Hastalığınızın belirtilerini biliyor, ilaçları doğru kullanabiliyor, gıda ambalajlarını ve termometreyi doğru okuyabiliyor musunuz?" şeklindeki soruların yer aldığı araştırmanın konu başlıkları arasında sağlıkta şiddetle mücadele kapsamındaki toplumsal farkındalığın ölçülmesi de bulunuyor.

Akılcı antibiyotik kullanımı, obezite ve bağımlılıkla mücadele sorularının bulunduğu araştırmayla, sağlık okuryazarlığı düzeyinin demografik özelliklere, sosyoekonomik koşullara ve sağlıkla ilgili konularda bilgi kaynağı olarak kullanıldığı belirtilen iletişim araçlarına göre nasıl değiştiği incelenecek.

İlk araştırmada 10 kişiden 7'sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük çıktı

Bakanlığın 2018'de, ülke genelini temsil eden 9 bin 980 haneyle gerçekleştirdiği "Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması" sonuçlarında, yaklaşık 10 kişiden 7'sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük çıkmıştı.

Bu araştırmada, yetersiz sağlık okuryazarlığı sıklığı, bilgi kaynağı olarak herhangi bir iletişim aracını kullanmayanlarda yüzde 56,8 iken kullananlarda yüzde 18,1 olarak saptandı.

Sağlıkla ilgili en çok kullanılan iletişim araçları sırasıyla internet, televizyon, gazete, cep telefonu, akıllı telefon uygulamaları ve kitaplar oldu.

Araştırma sonuçlarında, kitle iletişim araçlarında yer alan sağlıkla ilgili bilgilerin güvenirliliğini değerlendirmede toplumun yarısının zorlandığına dikkat çekilerek, sağlık alanında resmi kaynakların referans alınmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title