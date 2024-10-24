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Sağlık Bakanlığı: Terör Saldırısında Yaralanan 22 Vatandaşımızdan 8'i Taburcu Edildi

Sağlık Bakanlığı: Terör Saldırısında Yaralanan 22 Vatandaşımızdan 8'i Taburcu Edildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının ise tedavisi sürüyor.

(ANKARA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'i taburcu edildi, 14 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı yapıldı. Saldırıda beş kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist etkisiz hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı, yaralı vatandaşların durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Sağlık Bakanılığının sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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