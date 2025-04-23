Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul Depremine İlişkin Açıklama

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eşgüdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eşgüdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."