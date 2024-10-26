Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Kınama

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasına ilişkin, "Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı resmi X hesabından yaptığı açıklama ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını ve yaralıları rehin alınmasını kınadı. Sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu belirten bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz. Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir."