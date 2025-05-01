İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Sağlık Bakanlığı'ndan Devlet Hastanesinde Cinsel İstismar İddialarına Yanıt

Sağlık Bakanlığı'ndan Devlet Hastanesinde Cinsel İstismar İddialarına Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanesinde cinsel istismar iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlatıldığını ve şüpheli durumun adli makamlara bildirildiğini açıkladı. Bakanlık, konuyla ilgili süreçleri titizlikle takip ettiklerini belirtirken, kamuoyuna şeffaf bilgi verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli durumla ilgili hızla harekete geçildiği, incelemeci atandığını belirtilerek, "Söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.