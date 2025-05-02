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Sağlık Bakanlığı için Sözleşmeli Personel Alımında Tercih Süreci Başladı

Sağlık Bakanlığı için Sözleşmeli Personel Alımında Tercih Süreci Başladı
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ÖSYM, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemleri başladı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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