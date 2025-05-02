Sağlık Bakanlığı için Sözleşmeli Personel Alımında Tercih Süreci Başladı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemleri başladı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel