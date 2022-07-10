Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli - Haberler

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Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli

SAĞLIK Bakanlığı, fazla miktarda et tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtip, günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SAĞLIK Bakanlığı, fazla miktarda et tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtip, günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Kurban Bayramı'nda fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir. Günlük beslenmenizde ekmek ve tahıllar, sebze, et, yumurta, baklagiller ve yağlı tohumlar, meyve, süt ve süt ürünleri olmak üzere 5 temel besin grubuna yer vermeyi ihmal etmeyin" denildi.

Tek seferde büyük porsiyonlarla yemek yerine aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlarla beslenmenin önemine vurgu yapılan açıklamada, günlük beslenmede etin yanı sıra yer verilebilecek besinler şöyle sıralandı:

"Limon ve baharatlarla tatlandırılmış salata, haşlanmış veya buharda pişmiş sebze, yoğurt, cacık veya ayran, tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ve benzeri lif açısından zengin ekmekler veya bulgur pilavı, dövme pilavı, şekersiz komposto veya taze meyve."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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