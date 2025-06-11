Sağlık Bakanlığı, Engelli ve İlaç Raporlarını Yenilemek İçin Yeni Uygulama Başlatıyor

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan rapor yenileme süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek. Uygulama ile hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık "Rapor Yenileme" takvimi oluşturuldu. Düzenlemeye göre; öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile paylaşılacak.

Rapor süresi dolan vatandaşlara SMS gönderilecek

Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran'da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. "Rapor Yenileme" kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

Ayrıca, süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak. Mesajda şu ifadelere yer verilecek; "Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden 'Rapor Yenileme' kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır."

Hastaneler özel cetvel açacak

Tüm hastaneler, Rapor Yenileme kliniği için MHRS'ye özel, randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabilecek.

Hastanelerdeki başvuru noktası: MHRS Koordinasyon Birimi

Vatandaşlar, randevu günü hastanelerde "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre yönlendirme yapacak. Başvuru bir engelli raporu içinse Sağlık Kurulu'na, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine kayıt ve yönlendirme sağlanacak.

Raporlar, yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlar ile işlem yapılabilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek.