Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, Sahra Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı
Güncel Haberler
Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, deprem bölgesinde yaptıkları inceleme sonrasındaHatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, deprem bölgesinde yaptıkları inceleme sonrasında
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.
HATAY,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel