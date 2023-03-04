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Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, Sahra Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı

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Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, deprem bölgesinde yaptıkları inceleme sonrasındaHatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, deprem bölgesinde yaptıkları inceleme sonrasında

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.

HATAY,(DHA)-

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sahra Hastaneleri Sağlık Bakanlığı Deprem Güncel Haberler

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