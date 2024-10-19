Sağlık Bakanlığı Bebek Ölümünde Hastane Ruhsatını İptal Etti

SAĞLIK Bakanlığı, bebeklerin yoğun bakım ünitesinde hayatlarını kaybetmesiyle ilgili adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki hastanenin ruhsatını iptal etti.

Sağlık Bakanlığı, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerle ilgili yeni karar aldı. Bakanlık, bu olayda adı geçen hastanelerden Çorlu'daki özel hastanenin ruhsatını iptal etti.

Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi. Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu. Ruhsatın iptal edilmesiyle birlikte, sabah saatlerinden itibaren hastanede hastalar da yakınları tarafından alınmaya başlandı.