Sağlık Bakanlığı: Aşı Takip Sistemi'nden kaynaklı tehlike iddiası gerçek dışı

Sağlık Bakanlığı, Aşı Takip Sistemi'nden kaynaklı aşılarda tehlike olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Aşıların soğuk zincir koşullarına ilişkin tereddüt duyulmasını gerektirecek bir durumun olmadığı vurgulandı.

HALK Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce, "Vatandaşlarımızın aşıların soğuk zincir koşullarına ilişkin herhangi bir tereddüt duymalarını gerektirecek durum söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan 'Aşı Takip Sistemi (ATS) kaynaklı aşılarda tehlike olduğu' iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye genelinde Genel Müdürlüğümüz tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen aşı ve anti serumların saklandıkları depo, dolap ve nakil işlemlerinde kullanılan araçlardaki sıcaklık ve stok takibi gerçek zamanlı olarak düzenli bir şekilde 13 bin 850 adet sensor ve 12 bin 890 sıcaklık takip cihazı ile yapılmaktadır. Yeni firma ile anlaşıldığı ve yazılım yenilenmesi sonrasında aksaklık yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Mevcut ATS'deki alarm algoritmasına da açıklamada yer verilerek şöyle denildi:

"Cihazdan 30 dakika veri alınmıyorsa; Çağrı Merkezi ilgili birimi arar. Aynı cihazdan 2 saat veri alınmıyorsa; il soğuk zincir değerlendirme komisyonuna bilgi düşülür. Yapılan kontrol sonrası komisyon aşının kullanım durumu hakkında karar verir. Bunların dışında pil değişimi, saha operasyon ve teknik servis hizmetinin zamanında sunulması, yazılım güncelleme ve geliştirmesi gibi konular da hassasiyetle takip edilerek ATS sisteminin sürekli güncel ve çalışır durumda olduğundan emin olunmaktadır. Tüm bu kontrol süreçlerinin amacı ATS ile vatandaşlarımıza aşıların güvenli bir şekilde ulaştığından emin olunmak istenmesidir. Ayrıca aşıların, sağlam olmasına rağmen sistem kaynaklı zayi olması da söz konusu değildir. Özetle belirli bir algoritma ile aşıların soğuk zincir koşullarına uygun bir şekilde son kullanıcıya ulaşma sürecinin takibini yapan ATS sistemine ilişkin bahse konu haberlerde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşıların soğuk zincir koşullarına ilişkin herhangi bir tereddüt duymalarını gerektirecek durum söz konusu değildir."