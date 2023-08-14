Sağlık Bakanlığı, Adıyaman Kahta'da; İhalesi İki Yıl Önce Yapılsa da İnşaatı Başlamayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İçin Yeniden İhale Açtı

Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’ın Kahta ilçesine ağız ve diş sağlığı merkezi kurulması için ihale açtı. Aynı ihale, 2021 yılında da açılmış ve 20 milyon 519 bin TL değerinde sözleşme imzalanmıştı. Merkezin kurulacağı Kahta Demirciler Çarşısı, 2011 yılında yıkılmıştı, ancak inşaat 2 yıldır başlamadı. Adıyaman Valiliği’nin yatırım programlarına göre, ihalesi iki kez açılan ağız ve diş sağlığı merkezi için 2018 yılından bu yana 12 milyon TL bütçe ayrılıyor. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; “Kâhta’da 25 ünitelik bir ağız diş sağlık merkezi vardı, aslında ihalesi de yapıldı, yer teslimi yapıldı ama Sayın Bakan, inşaata başlayan yok, parası da ayrılmış; bu paralar nereye gitti, ne oldu?” demişti.

GÜNEY ÜLGER

Sağlık Bakanlığı, Adıyaman'ın Kahta ilçesine ağız ve diş sağlığı merkezi kurulması için ihale açtı. Aynı ihale, 2021 yılında da açılmış ve 20 milyon 519 bin TL değerinde sözleşme imzalanmıştı. Merkezin kurulacağı Kahta Demirciler Çarşısı, 2011 yılında yıkılmıştı, ancak inşaat 2 yıldır başlamadı. Adıyaman Valiliği'nin yatırım programlarına göre, ihalesi iki kez açılan ağız ve diş sağlığı merkezi için 2018 yılından bu yana 12 milyon TL bütçe ayrılıyor. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; "Kahta'da 25 ünitelik bir ağız diş sağlık merkezi vardı, aslında ihalesi de yapıldı, yer teslimi yapıldı ama Sayın Bakan, inşaata başlayan yok, parası da ayrılmış; bu paralar nereye gitti, ne oldu?" demişti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Adıyaman ili Kahta ilçesine yapılacak olan ağız diş sağlığı merkezi için 24 Temmuz 2023 tarihinde "Adıyaman Kahta 25 U¨nit ADSM Yapım I·s¸i" ihalesi açtı. İhalenin son teklif tarihi 14 Ağustos 2023 tarihinde son bulacak.

İhalenin yapılacağı iş 2021 yılında da "Adıyaman Kahta 25 U¨nı·t Adsm (Agˆız Dı·s¸ Sagˆlıgˆı Merkezı·) Yapım I·s¸ı·" olarak 4 Mart 2021 yılında açılmış ve 18 Ağustos 2021 yılında Pergel Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 20 milyon 519 bin TL'ye verilmişti.

2018'DEN BERİ VALİLİĞİN YATIRIM PROGRAMINDA YER ALIYORDU

Adıyaman Valiliği'nin 2018 yatırım programında, "25 Ünitlik Kahta İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi" olarak yatırım programında yer alan projeye 12 milyon TL bütçe ayrılmış. 2019 yılında "30 Ünitlik Kahta İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi" olarak programda yer alan projeye yine 12 milyonluk bütçe ayrılmış.

Valiliğin yatırım programında 2020 yılında tekrar "30 Ünitlik Kahta İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi" olarak aynı bütçeyle yer alan proje; 2021 ve 2022 yılında ise "25 Ünitelik Kahta İlçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi" olarak ve yine 12 milyon TL'ye yerini almıştı.

Eski Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, 2021 yılında; "İlçemizde yapılması için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden uygunluk aldığımız TRSM (Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi) ile ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) TBMM Başkanvekili Sn. Ahmet Aydın'ın girişimleri sonucu 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. Yeni SGK binasının arkasında, Eski Belediye Hamamı olarak bilinen alana 25 Diş Ünit ve 40 Ünite kadar arttırılabilir kapasiteye sahip olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacaktır. Bu önemli sağlık yatırımlarının ilçemize kazandırılması hususunda yoğun mesai harcayan ve desteklerini bir an olsun eksik etmeyen TBMM Başkanvekili Sn. Ahmet Aydın başta olmak üzere; AK Parti Adıyaman Milletvekillerine, süreci titizlikle takip eden Adıyaman Valisi Sn. Nurullah Naci Kalkancı'ya, İl Sağlığı Müdürü Sn. Erdoğan Öz'e, mülkiyeti Kahta Belediyesi'ne ait olan arazilerin tahsisini gerçekleştiren Belediye Başkanı Sn. Abdurrahman Toprak'a ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Sn. Bedir Yeni'ye çok teşekkür ederim" açıklaması yapmıştı.

CHP'Lİ ABDURRAHMAN TUTDERE MECLİS'E TAŞIMIŞTI

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılının bütçe görüşmeleri sırasında CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere tarafından gündeme getirilmişti. Tutdere, komisyon konuşmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya; "Kahta'da 25 ünitelik bir ağız diş sağlık merkezi vardı, aslında ihalesi de yapıldı, yer teslimi yapıldı ama Sayın Bakan, inşaata başlayan yok, parası da ayrılmış; bu paralar nereye gitti, ne oldu?" diye sormuştu.

Tutdere, merkezin akıbetini, hazırladığı önerge ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sormuştu. Koca, önergeye verdiği yanıtta; "15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 7394 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici 6'ıncı madde kapsamında, 03.06.2022 tarihinde tasfiye edilen Adıyaman Kahta 25 Ünit ADSM yatırımının proje ve ihale dokümanı güncelleme çalışmaları devam etmekte olup, 2023 yılı Mart ayında ikmal ihalesi gerçekleştirilecektir" bilgisini vermişti.

AKP'Lİ İSHAK ŞAN PROJENİN YAPILACAĞI YERİN DEĞİŞTİĞİNİ AÇIKLADI

AKP Adıyaman Milletvekili İshak Şan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, projenin yapılacağı yer "Kahta ilçesi Atatürk mahallesi" olarak belirlenmişti. Ancak 2021 yılında yapılan ihaleye göre, projenin yapılacağı yer Demirciler Çarşısı olarak belirlenmiş ve bu alan yıkılmıştı. 2021 yılında bölgeyi ziyaret eden CHP'li Tutdere, projenin yapılacağı Kahta Demirciler Çarşısı esnafı ile görüşmüş bakanlığa esnafın yanında olma çağrısı yapmıştı.