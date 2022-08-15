Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek. Güncel AA / Hamdi Çelikbaş Sağlık Bakanlığı Güncel Haberler

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