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Sağlık Bakanlığı: "13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı"

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Sağlık Bakanlığı: '13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı'

Sağlık Bakanlığı, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandı. 106.Dönem DHY Kurası için https://pbs.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak tercihler 7 Eylül'e kadar devam edecek. Hekimlerin yerleştirmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından, 9 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

106. dönem DHY kapsamında, 11 bin 902'si tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekim ve bin 261'i ihtisaslarını tamamlayan uzman hekim olmak üzere, toplam 13 bin 163 hekimin görev yerleri belirlenecek" denildi.

(Musa Erdoğan - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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