Sağlık Bakanı, sel felaketlerine yönelik tatbikat yapan UMKE gönüllülerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsü, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketlerine yönelik tatbikat yaptığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsü, koordinatör bölge olan Samsun'daki tatbikatlarını tamamladı. Her yıl yapılan UMKE bölgesel tatbikatları, iller arasındaki eş güdümü artırmayı amaçlıyor. Samsun merkezli bu tatbikatta, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı'nda şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketi baz alındı." ifadelerini kullandı.