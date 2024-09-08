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Sağlık Bakanı Sakarya'da kaza geçiren sağlık ekibini ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaza yapan 112 acil ekibini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek durumları hakkında bilgi aldı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaza yapan 112 acil ekibini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. F.Y. (29) idaresindeki 54 FM 526 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü F.Y., sağlık personelleri M.B. (26) ve O.Y.G. (27) ile ambulansta bulunan A.A. (34) isimli hasta yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün akşam hastanede tedavi gören sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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