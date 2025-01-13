Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan ölümlerinin sebebi ihmal

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'yenidoğan çetesi'ne ilişkin olarak, "Geriye doğru baktığımızda bebek ölümlerinin ihmalin sonucunda olduğunu tespit ettikten sonra hastaneleri kapattık. Özel Hastaneler Yönetmeliği üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık içindeyiz, kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV'de yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki 'yenidoğan çetesi' istisnai bir durum. Türkiye sağlık konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bebek ölümleri, anne ölümlerine baktığınız zaman Türkiye dünyada iyi yerde. 500 gramın altında bebekleri bazı ülkeler bırakırken, biz onları yaşatabilen bir sağlık çalışanı grubuna ve altyapısına sahibiz. 'Yenidoğan çetesi' gerekli cezayı alacaklar. Bizim avukatlarımız da bu işin takibinde. Geriye doğru baktığımızda bebek ölümlerinin ihmalin sonucunda olduğunu tespit ettikten sonra hastaneleri kapattık. Özel hastane yönetmeliği üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık içindeyiz, kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.

"Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdivenaltını engellemiş olacağız"

Memişoğlu, estetik düzenlemesinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Geçmişte bu konuda esasında sertifikasyonla bu tür uygulamaları yapacak eğitimler vererek bazı pratisyen hekimlerimize yetki verilmişti. Plastik cerrahi ve dermatoloji yetkisinde gözüküyor ama bu işlemler esasında hekimlik açısından uygulanabilir. Cilt altı enjeksiyonu gibi düşünmek lazım. Bunun eğitimini alan veya bunun eğitimini veren branşlarla ilgili açıklık getirdik. Yeni bir şey değil, olması gereken bir şeydi.

Plastik cerrahi, dermatoloji gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili kısıtlamamız yok. Sadece bunu hekimlik mesleğinde uzmanlık aşamasında, Tıpta Uzmanlık Kurulu dediğimiz, uzmanlığın planlamasını yapan kurulca çekirdek eğitim müfredatında eğer ilgili branşlar bunu ilave ediyorlarsa, bunu uygulayabilir oldu. Aynı zamanda da bir sertifikasyon programı yapacaksak, onun eğitiminde ne verileceği, ne şekilde bunun yapılacağı, bunun programla ve eğitim müfredatıyla tespit edilip verilmesini sağlayacağız. Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdivenaltını engellemiş olacağız.

Şu anda toplam plastik cerrahlarımızın beşte biri kamuda çalışıyor. Cildiye hekimlerimizin ise üçte biri çalışıyor. Sadece estetik amaçlı uygulamaların sonucunda bunların kamuda azaldığını söyleyemeyiz. Özellikle uzman hekim açığımızı, üç dört sene içinde bunların da kamuda yeteri sayıda olmasını planlamak için çalışma yaptık. Randevu sistemimizde en önemli sorun bu branşlarla alakalı."

"Biz, aile hekimliği maaşlarını kesmedik, teşvik miktarlarını artırdık"

Aile hekimliğinde yeni yönetmelik hakkında konuşan Memişoğlu, "Aynı nüfus bir önceki döneme göre daha çok hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa aynı nüfus bir önceki döneme göre, demek ki koruyuculuğu yeteri kadar sağlatamamış demektir. Biz aile hekimliği maaşlarını kesmedik. Biz şunu yaptık, bunların teşvik miktarlarını artıralım. Bu teşvik miktarlarını üç kat artırarak, bu nüfus daha az hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa; sana ilave bir teşvik ödemesi yapacağız" dedi. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kamu olarak aile hekimlerimizi destekleyeceğiz"

"Aile hekimliğinin fiziki yapısının düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmayı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Sonuçta hekimlik ve sağlık güven endeksli bir hizmet. Karşıdaki insanlara güvenmeniz lazım. Biz bu konuda kamu olarak aile hekimlerimizi destekleyeceğiz.

Amacımız sadece aile hekimlerine gitmeyi sağlamak. Zaten aynı tedavi üçüncü basamak hastanelerde yapılabiliyor. Bu dünyada gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulama. İsteğe bağlı raporlar, devlet ve özel hastanelerde ücret mukabilinde veriliyordu. Aile hekimleri bunları veremiyordu. Biz de dedik ki, aile hekimleri oradaki ücretin biraz daha düşüğüne verebilir hale getirelim."