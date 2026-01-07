Sağlık Bakanı Memişoğlu, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, sağlık eğitimi ve üniversite hastanelerine dair başlıkları kapsamlı biçimde ele aldık. Kurumlar arası işbirliğimizi güçlendirecek ortak çalışma alanlarımız üzerine detaylı istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Erol Özvar'a ve değerli heyetine teşekkür ediyorum."