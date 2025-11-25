Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Üreten Sağlık' Vizyonuyla 24 Teknoloji Transfer Ofisi Hedefliyoruz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesinde daha teknoloji transfer ofisi kurarak, bu ağı 24 merkeze çıkarmayı hedefliyoruz. Bu genişleme, destek mekanizmalarımızın daha da yaygınlaşmasını ve her bir fikrin sistem içinde karşılık bulmasını sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan '11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı', Ankara'da başladı. Kurultay'ın açılışına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır, Azerbaycan, Gürcistan, Moğolistan, Nijer, Kuzey Makedonya, Pakistan, Somali ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık bakanları, bakan yardımcıları, Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Henri Marcel Paul Kluge, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Ümit Kervan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve tıp dünyasından davetliler katıldı.

'ORTAK GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK İSTİYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuşmasında; kurultayın, bilginin, tecrübenin, hikmetin ve vicdanın bir araya geldiği çok katmanlı bir düşünce zemini olduğunu belirterek, "Sağlık alanında ortak aklı, ortak sorumluluğu ve ortak geleceği birlikte inşa etmek istiyoruz. Çünkü tıp, sınır tanımayan dili, coğrafyayı ve kültürü aşan evrensel bir vicdan alanıdır. Türk Tıp Kurultayı ise bu evrensel sorumluluğun, milli bir bilinçle ve küresel bir bakış açısıyla ele alındığı önemli bir buluşma noktasıdır. Hayata geçirdiğimiz 'Üreten Sağlık' vizyonu, sağlık sistemimizin dönüşümünde yeni bir eşiği ifade etmektedir. Bu vizyonun sahadaki en güçlü dayanak noktalarından biri ise şüphesiz TÜSEB'dir. TÜSEB'i yeniden yapılandırarak sadece proje yürüten değil yön veren, sadece destek sağlayan değil ekosistem inşa eden bir kurumsal yapıya kavuşturduk. Bugün TÜSEB; klinik araştırmalardan gen bankacılığına, biyogirişimlerden teknoloji transferine kadar sağlıkta üretim zincirinin tüm aşamalarında etkin bir rol üstlenmektedir. Klinik araştırmalarda süreçlerin dijitalleştirilmesi, izin mekanizmalarının sadeleştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi sayesinde Türkiye, artık eş zamanlı küresel araştırma platformlarının güçlü bir paydaşıdır. Yerli aşı geliştirme çalışmaları, genetik tanı merkezleri, hücre temelli tedavi projeleri ve yerli medikal cihaz üretimleriyle kendi yolumuzu çiziyoruz" diye konuştu.

'ÜRETEN SAĞLIK VİZYONU DAHA DA GÜÇLENECEK'

Güçlenen birinci basamak yapısı, dijital entegrasyon, Sağlıklı Hayat merkezleri, mobil sağlık hizmetleri ve aile hekimliğini merkeze alan yeni düzenlemelerle, toplumun her kesimine ulaşan bir sağlık sisteminin kurulduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki 'Üreten Sağlık' vizyonu; bakanlığımızın stratejik iradesi, TÜSEB'in bilimsel öncülüğü ve sizlerin kıymetli katkılarıyla daha da güçlenecek. Türkiye, sağlıkta sadece söz söyleyen değil, yön veren bir küresel aktör olmaya devam edecektir. Geçtiğimiz yıl kurultayımızda dile getirdiğimiz teknoloji transfer ofisleri hedefini büyük ölçüde hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkezler sayesinde sahada görev yapan hekimlerimizin, akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın geliştirdiği yenilikçi fikirler, artık daha hızlı şekilde projelendirilebilmekte, prototipe dönüştürülmekte ve yerli sağlık teknolojilerine katkı sunan ürünler haline gelebilmektedir. Böylece bilim insanlarımızın yalnızca düşünmesi değil üretmesi, yalnızca hayal kurması değil hayata geçirmesi için güçlü bir zemin oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, klinik araştırmalarda önemli bir eşiğin aşıldığına işaret ederek, "Yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesinde daha teknoloji transfer ofisi kurarak, bu ağı 24 merkeze çıkarmayı hedefliyoruz. Bu genişleme, destek mekanizmalarımızın daha da yaygınlaşmasını ve her bir fikrin sistem içinde karşılık bulmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde klinik araştırmalar alanında da önemli bir eşik aşılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun klinik araştırmalarda hastanelerin hasta maliyetlerini karşılamaya yönelik düzenlemesi, bilim insanlarımızın önünü açan, araştırma süreçlerini cesaretlendiren ve üretim dinamizmini güçlendiren çok kıymetli bir adımdır. Bu sayede araştırmacılarımız daha özgür, daha sürdürülebilir ve daha sistematik bir şekilde çalışmalarını yürütebilecektir" dedi.

