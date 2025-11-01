Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye hala bir sığınak, bir umut kapısıyız

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bu ülke, asırlardır sadece kendi halkı için değil; ezilen tüm insanlık için umut olmuştur. Dünyanın dört bir yanında adalet ve vicdan arayanlar için biz hala bir sığınak, bir umut kapısıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı. Kestel Amfitiyatro'da düzenlenen tören, ALKÜ'nün 10'uncu yıl tanıtım filmiyle başladı. Törende Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, öğrencilere, akademisyenlere ve öğrenci ailelerine seslendi. Sözlerine ailelere teşekkür ederek başlayan Bakan Memişoğlu, "Bilim yuvasında eğitim alıp, Türkiye'nin geleceğine katkı verecek çocuklar yetiştirdikleri için minnetlerimi sunuyorum. Özellikle annelere teşekkür ediyorum. Bu evlatları, milletin en iyi okullarında okutmak için gecesini gündüzüne katan tüm ailelerimize, bu ülke adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'NEREDEN GELDİĞİMİZİ UNUTMAMALIYIZ'

Akademik öğretim üyelerine, bilgi, eğitim ve davranışlarıyla ülkenin geleceğini inşa etikleri için teşekkür eden Bakan Memişoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik şunları söyledi: "Biz hep 'gelecek sizindir gençler' diyoruz ama esasında gençler, ülkeyi yönetenlerdir. Bizler tecrübelerimizi, bilgilerimizi size aktarıyoruz. Siz yeni şeyler yapacak, yeni şeyler üretecek, ülkenizi daha ileriye taşıyacaksınız. Geçmişini bilen, geleceğini inşa eder. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi unutmamalıyız."

'BEYAZ ÖNLÜK, SADECE BİR GİYSİ DEĞİL'

Bakan Kemal Memişoğlu, "Bugün beyaz önlük giyeceksiniz ama bu önlüğü sadece bir giysi olarak değil, vicdanınız olarak görün. Çünkü hekimlik, başkaları için çalışmak, kendi hayatını başkalarına adamak demektir. Hekim, kendi çocuğu hastayken bile başkasının çocuğuna şifa bulmak için koşandır. Bu, bir adanmışlık mesleğidir. Beyaz önlük bilgiden önce, insan sevgisini, merhameti, vicdanı temsil eder. Bir hekimin kurtardığı bir hayatın gözlerindeki minnet duygusu, hiçbir maddi değerle ölçülemez. O gözlerdeki şükran, bir ömrün karşılığıdır. Bu duyguyu hisseden insan, mesleğini sevgiyle yapar. Hekimlik, yalnızca bir kartvizitle taşınmaz, yürekle yapılır" diye konuştu.

'BİZLER, İYİLİK MEDENİYETİNİN TEMSİLCİLERİYİZ'

Selçuklu dönemindeki sağlık hizmetlerinden bahseden Bakan Memişoğlu, şunları söyledi: "Alaaddin Keykubat, Gevher Nesibe kimdir, bilmeniz lazım. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. 1206 yılında Kayseri'de Gevher Nesibe adına yapılan şifahane, bugün medeni diye övülen birçok sistemden daha ileriydi. O dönemde hastalar müzikle tedavi ediliyordu. Bir tıp fakültesi vardı, yanında hastane vardı; morfoloji ve klinik ayrıydı; ama aralarında bir geçit bulunuyordu. Bu vizyon, o dönemin insan sevgisini gösteriyor. Bizler, iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. Bugün dünyada maalesef para, çıkar, materyal ön planda; ama biz, iyiliğin ve merhametin tarafındayız. Bu ülke, asırlardır sadece kendi halkı için değil; ezilen tüm insanlık için umut olmuştur. Dünyanın dört bir yanında adalet ve vicdan arayanlar için, biz hala bir sığınak, bir umut kapısıyız."

'BİLGİ ÜRETEN, YENİLİK GELİŞTİREN ÜLKE OLMALIYIZ'

Sağlık sisteminde 25 yılda büyük dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta büyük bir dönüşüm sağladık. Ancak artık sadece hizmet sunmak yetmez. Bundan sonraki hedefimiz, sağlık teknolojisini, tıbbi cihazı, malzemeyi, ilacı üretebilen bir Türkiye olmaktır. Bizler bunun altyapısını kuruyoruz, sizlerse bunu geleceğe taşıyacaksınız. Sadece hizmet veren değil, aynı zamanda bilgi üreten, yenilik geliştiren bir ülke olmalıyız. Biz, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerden biriyiz. Ama bundan sonra bilgi, teknoloji ve üretim tarafına yoğunlaşacağız. Sizler, sağlık teknolojisinin öncüleri, yeni keşiflerin mühendisleri, bilim insanları olacaksınız" diye konuştu.

'BEYAZ ÖNLÜĞÜN MANEVİ TARAFI, MADDİ HİÇBİR ŞEYLE ÖLÇÜLEMEZ'

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Bakan Memişoğlu, şunları söyledi: "Kurtardığınız bir insanın gözlerindeki minnet duygusu, her şeye bedeldir. O anı yaşadığınızda, dünyadaki bütün makamların, paranın, unvanların bir anlamı kalmaz. Çünkü o an, insanlığa dokunduğunuz andır. Hekimliğin asıl ödülü, o gözlerdeki sevgidir. O anı yaşarsanız, gerçek mutluluğu bulursunuz. Sizler, insanlara iyilik yapan, bir insanın hayatını kurtaran bir inancın temsilcilerisiniz. Bir hayat kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bu anlayışla yetişin. Beyaz önlüğün manevi tarafı, maddi hiçbir şeyle ölçülemez. Sizler bu toplumun vicdanı, bilimin ışığı, insanlığın umudusunuz."

BİLİM İNSANLARINA ÖDÜL, BAKANA SÜRPRİZ HEDİYE

Törenin sonunda, dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu, Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal, Doç. Dr. Emrah Irmak, Prof. Dr. Mert Topcu ve Doç. Dr. Bertan Beylergil'e başarı belgeleri verildi. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Bakan Memişoğlu'na cübbe giydirdi. Bakan Memişoğlu'na, 1973-74 sezonu 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu Trabzonspor'un futbolcularıyla 7 yaşındayken çekilen fotoğrafı hediye edildi. Program, tıp fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giymesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.