Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de Hastanelerde Yatak Kapasitesi %80'in Üzerinde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de bütün hastanelerdeki tek kişilik ve çift kişilik yatak dediğimiz, özellikli ve iyi yatak oda oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı." dedi.

Sivas'ta bir otelde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Memişoğlu, Selçuklu'nun ilim merkezi Sivas'ta bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Sivas'ın Türk ve İslam medeniyetinin merkezi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bu şehir, Selçuklu'nun başşehri, Osmanlı'nın eyalet şehri hep iyilik tarafında olmuş, kurtuluş mücadelesinde, medeniyetlerin yeniden ayağa kalkmasında öncü olmuş." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, Filistin'de 45 bin kişinin dünyanın gözü önünde katledildiğine, çoğu ülkenin ise bunu seyrettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Biz kötüye, kötü birisine neden kötülük yaptığını söylemekten çok, esasında iyilik tarafı ne yaptı onu tartışmamız gerekir. Bizler eğer üretmezsek, daha çok çalışmazsak, birliktelik sergileyip, kötü medeniyetten daha güçlü olmazsak maalesef bugün gördüğümüz sahneleri dünya üzerinde hep görürüz. Onun için buradaki her bir ferdin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde medeniyetimizi yeniden diriltip, kuvvetli hale getirme çabasında sorumluluk sahibi olduğunu bilmesini isterim. Bizler bu iyiliği daha güçlü hale getirmemiz lazım ki kötülük istediğini yapamasın."

"45 bin canın katledilmesine dayanamıyorum"

Bir genel cerrah olarak bir canın kurtarılması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Memişoğlu, "45 bin canın katledilmesine dayanamıyorum. Dile kolay geliyor 45 bin. Esasında bu soykırım." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, üretmek ve çalışmak gerektiğine dikkati çekerek, "Her bir vatandaşın bu medeniyete katacağı şeyi hesaplaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü bugün Birleşmiş Milletler'de her liderin söyleyemeyeceği bir sözdür. O, bizim için esasında sadece bir lider değil, medeniyetimizin yeniden ayağa kalkması için bir semboldür. Hepimizin, farklı fikirden de olsa farklı zikirden de olsa bunu böyle görüp, ayağa kalkmamız için birlikte hareket etmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye esasında çok iyi sağlık hizmeti sunuyor"

Sağlık alanındaki yatırımlara değinen Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, "Kovid-19 ve depremde gördük ki hem insan gücü hem de altyapı olarak Türkiye esasında çok iyi sağlık hizmeti sunuyor. Bu sağlık hizmetini sunarken de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müthiş dirayeti ve desteğiyle inanılmaz işler yapıldı." dedi.

Hastanelerdeki yatak kapasitesi hakkında da bilgiler veren Memişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de bütün hastanelerdeki tek kişilik ve çift kişilik yatak dediğimiz, özellikli ve iyi yatak oda oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. 2002'de sadece senede 2 kez sağlık hizmeti alan tek bir vatandaşımız, bugün senede 11,7 kez sağlık hizmetine ulaşabilir haldedir. Bunların hepsi ücretsiz ve sosyal güvence kapsamındadır. Bugün en büyük teknolojisinden en yeni ameliyat tekniğine kadar hepsini üretebilen, yapabilen bir sağlık sistemimiz ve insan gücümüz var. Biz bu sağlık hizmetlerini daha geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Memişoğlu, sağlıkta yaşanan sorunların hepsini en kısa sürede çözeceklerini, doğru yerde, doğru zamanda etkin tedaviyi ve öncelikli olarak hastalanmadan sağlığı koruyacak sistemleri geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise AK Parti'nin 8. olağan kongre takviminin 4 Eylül'de Türkiye genelinde başladığını anımsatarak, il kongrelerinin ardından büyük kongreyi gerçekleştireceklerini ifade etti.

60'a yakın ilde "Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirdiklerini aktaran Güler, "Bu ay sonuna kadar bu programlar Türkiye genelinde devam edecek. 81 vilayetimiz ve 922 ilçemiz, her bir milletvekilimiz ve MKYK üyemiz, genel başkan yardımcımız ve bakanlarımızın katılımıyla ziyaret edilmiş olacak." şeklinde konuştu.

Programa, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.