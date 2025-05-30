Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız." dedi.

Bakan Memişoğlu, merkez Artuklu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulunda, TÜGVA'nın gençlerin hem kültürünü hem bilincini hem birlikteliğini artırdığını söyledi.

TÜGVA'nın gençliğin kültürünü, geçmişini ve geleceğini hazırlayan bir vakıf olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Geçmişimizin her bir noktasında barış, iyilik, dostluk, üretmek, çalışmak, insanlık ve Allah rızası için yaşamak var. Hiçbir zaman kötülük, bir sömürü veya başkasının çatışmasından menfaat elde eden bir medeniyet kurmamışız. Bu medeniyet farklılıklarını birleştirmiş, birbirlerine sarılmış, birlikte hareket etmiş, farklı düşüncede de olsa aynı amaca yönelik hareket etmiş, dünyayı yönetmiş veya yönettiği yerlere barış getirmiştir." diye konuştu.

Memişoğlu, bugün dünyada kardeşi kardeşe kırdıran, binlerce insanın ölümüne sebebiyet verip onları aç susuz bırakan bir medeniyetin hakim olduğunu belirterek, bugün 55 bin insanın kadın çocuk demeden öldürülmesinin, açlık ve susuzluktan ölmesinin seyredilmesinin insanlığın imtihanı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin buna karşı durup ses çıkarabilen birkaç ülkeden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Esasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'Dünya beşten büyüktür.' demesi yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve onun arkasında sizler varsınız, TÜGVA var, bizler varız. Tabi ki karşıdaki medeniyet veya karşı insanlar kötülük yapacak, onları eleştireceğiz ama esas olan burada 'Biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, bir araya gelebiliyor muyuz, birlikte hareket edebiliyor muyuz, çalışıyor muyuz, üretiyor muyuz, güçlü olabiliyor muyuz?' sorusudur. Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Bizler bir araya gelirsek, sarılırsak bugün bu topraklardaki hele Mardin bunun çok güzel örneğidir, farklılıklarını birleştirmiş, güçlü hale gelmiş, dünyanın kültür örneğidir. Farklı olan insanların birbirine sarılıp bir medeniyet kurduğu topraklardan bahsediyorum. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koştuklarını ve yorulmadıklarını ifade eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Ama sizler bizden daha çok koşacaksınız, bizden daha iyi ve güçlü olacaksınız, üreteceksiniz ve çalışacaksınız, birbirinize sarılacaksınız. 29 Mayıs İstanbul'un fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması. Bunu başaran 21 yaşında bir delikanlı, sizin gibi. Sizler gelecek değilsiniz esasında, sizler bugünün de medeniyetini ayağına kaldıracaksınız, güçlü olacaksınız. Eğer siz şahin olursanız, kuvvetli olursanız, üretirseniz hiç kimseden korkmazsınız, bugün insanları öldüren, sömüren kötülük medeniyetini yenersiniz. Onun için biz bu yolda koşuyoruz. Siz de koşacaksınız ve birlikte hareket edeceğiz, birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım bunun yolunu açtı bize. Sizlerle olmaktan hep gurur duydum."

"Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz"

Vali Tuncay Akkoyun da farklı kültürlerin harmanlandığı tarihe, kadim değerlere ve kültürel mirasa sahip Mardin'de bu kadim mirasın en değerli taşıyıcılarının gençler olduğunu söyledi.

TÜGVA'nın eğitim ve öğretim çalışmaları yanında kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerin hayatına dokunan hizmetlerini gururla takip ettiklerini ifade eden Akkoyun, gençlerin hem fiziki hem manevi gelişimini sağlayarak cumhuriyetin ikinci yüzyılına emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Devletin tüm imkanlarını seferber edip, gençlerin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Akkoyun, "Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda, bireysel beceriler, yetenekler kabiliyetler ve uzmanlıklar çok daha önemli hale geldi. Bu yüzden eğitimlerinizi sürdürürken kişisel gelişiminizi en üst düzeyde sağlamanızı istiyoruz. Kadim medeniyetimizden aldıkları güçle ve ilhamla ilim, irfan sahibi milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimizin, kadim şehrimizi ve ülkemizi daha güzel ve parlak yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Her biriniz tek başına Türkiye'siniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise ayağı yere sağlam basan, entelektüel gençler yetiştirmek istediklerini belirterek, bütün programları buna göre düzenlediklerini söyledi.

TÜGVA ile ilgili bilgi veren Beşinci, "10 yıl içerisinde 81 il, 605 ilçede 400 bin üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketine dönüştü. Plan ve projelerimizi yaparken hiçbir zaman insani ve medeni tarafımızı unutmuyoruz. İnanıyoruz ki bu gençlik konuşacak, yazacak, tüm dünya da hakikati okuyacak." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da TÜGVA'nın gençlerde özgüven aşıladığını belirterek, TÜGVA'ya bu katkıları için teşekkür etti.

AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak da birer konuşma yaptı.

Genel Kurul'da Mehmet Emin Kurtay, TÜGVA Mardin İl Temsilcisi seçildi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve gençler katıldı.

Bakan Memişoğlu daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.