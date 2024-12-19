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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Suriyeli Komşularımıza Yardım Ediyoruz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, Suriyelilere sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini ve yeni inşa edilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin 2026'da hizmete gireceğini açıkladı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, Suriye'ye devrilen Esad yönetiminden sonra her türlü hizmeti ve desteği vereceklerini belirterek, "Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, yardım etmeye de devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da UMKE Lojistik Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " Şanlıurfa'da toplam 21 bin 437 sağlık çalışanımızla sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de birçok yatırım yaptık. Aynı şekilde Şanlıurfa'da birçok yatırım yaptık. En önemli yatırımımız Şanlıurfa'da şu anda inşaatı yüzde 80 bandına yaklaşmış, bin 700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanemiz. İnşallah 2025 sonu itibarıyla Şanlıurfa'mıza inşaatını bitirdiğimiz, sağlık hizmetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği en önemli unsurlarından olan şehir hastanesine kavuşturacağız. 2026 başından itibaren de vatandaşlarımıza hizmete başlayacak" ifadesini kullandı. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Suriyeli komşularımıza yardım etmeye devam edeceğiz"

"UMKE bugün Suriye'deydi, biliyorsunuz. Sağlık hizmetleri anlamında AFAD'ımızla beraberdiler. Biz komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'ensar olarak' yardım ettik, yardım etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz. Görev gibi değil, inancımız gereği yapıyoruz, onun için de her zaman yapmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Suriyeli Komşularımıza Yardım Ediyoruz
Kaynak: ANKA / Güncel
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