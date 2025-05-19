Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cenevre'de Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile sağlık politikaları ve iş birliği konularında görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cenevre'de Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi. Memişoğlu, "Suriye'nin yeni hükümetinin izleyeceği sağlık politikaları, yürüteceği sağlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları ile ülkelerimizin sağlık alanındaki iş birliğine dair geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"78'nci Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de Suriye Sağlık Bakanı Sayın Dr. Musab Nizal el-Ali ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye'nin yeni hükümetinin izleyeceği sağlık politikaları, yürüteceği sağlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları ile ülkelerimizin sağlık alanındaki iş birliğine dair geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Suriye ile yakın ilişki ve iş birliklerimizi güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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