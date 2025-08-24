Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sedyeli ATV Ambulans Prototipini Test Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen 'sedyeli ATV ambulans' prototipini test etti. Bu araçların özellikle dağlık ve kırsal alanlarda hızlı müdahale imkanı sağladığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulans" prototipini test ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATV ambulansların, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağladığını ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm ürettiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Memişoğlu, paylaşımında, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulansa" ait görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA
500
