Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulundu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi'nin herhangi bir depremde en küçük bir risk, sarsıntı hissedilmeyecek, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürebileceği bir yapı olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği Şehir Hastanesinin inşaatını ziyaret ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Allah nasip ederse 2026'nın son çeyreğinde burada sağlık hizmeti verecek şekilde planlamalarımızı ve çalışmalarımız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinin Rize'deki sağlık hizmetini çok farklı bir seviyeye çıkaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yapı, aynı zamanda herhangi bir depremde en küçük bir risk, sarsıntı hissetmeyecek, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürebileceği bir yapı. 993 tane izolatör var. İzolatör dediğimiz süspansiyonu var. Sağlıkta dünyada ne yapılıyorsa tedavi olarak, ameliyat olarak her şeyi yapabilir bir yapıyla sağlık hizmetini Rize'de sürdüreceğiz. Daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza özellikle minnetlerimizi arz ediyoruz. Kendi memleketinde hayalini de gerçekleştirmek ona nasip oluyor. Bizlere de ona aracılık etmek nasip oluyor. Allah ondan razı olsun."

Şehir Hastanesinde sadece Rize'ye değil, çevresindeki illere hatta yurt dışından gelecek yabancılara da hizmet verilebileceğinin altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle insanların şunu bilmesini özellikle istiyorum. Gerçekten Türkiye sağlık anlamında, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesini veriyor. Bunun yanında da hem eğitim ile hem sağlık teknolojisinin üretimi ile Türkiye artık lider bir ülke olma iddiasındadır. Bunu da inşallah başaracağız."

Memişoğlu, hastane inşaatında bir önceki incelemesinde, "Zemin görmek istemiyorum bir kat üste çıkacağım" dediğini anımsatarak, "Hatta iki kat üste çıktık. Allah nasip ederse bir dahaki gelişimizde binanın kaba inşaatının bitmiş olduğunu göreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde de incelemelerde bulunan Memişoğlu, şehir merkezinde esnafı ziyaret etti.

Memişoğlu'na programlarında, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç eşlik etti.