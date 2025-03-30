ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta görüşeceklerini açıkladı

Trump kritik tarihi duyurdu! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de bayramlaşma törenine katıldı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Allah ezilen Müslümanlara çare bulsun. Onları ezenleri kahrı perişan eylesin.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Allah ezilen Müslümanlara çare bulsun. Onları ezenleri kahrı perişan eylesin." dedi.

Bakan Memişoğlu, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşmaya katılanlara yemek ikram eden Memişoğlu, yaptığı açıklamada, ata toprağı Rize'de olduğunu belirterek, "15 yıllık bir gelenek. Rize meydanında herkes bayramlaşıyor. Biz de burada kardeşlerimiz ve hemşerilerimizle bayramlaşmaya geldik. Bütün ülkemizin bayramı mübarek olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin diliyorum. Allah ezilen Müslümanlara çare bulsun. Onları ezenleri kahrı perişan eylesin." diye konuştu.

Programa, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Memişoğlu, daha sonra Isparta'da geçen yıl askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.