Sağlık Bakanı Memişoğlu, Pursaklar'da Aile Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Pursaklar Merkez Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz kocaman bir aileyiz. Aile sağlığı merkezlerimizde milletimize şifa dağıtan, sağlık sistemimizin gücüne güç katan, büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.