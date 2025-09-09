Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Çin Ziyareti: Biyoteknoloji Merkezlerinde Temaşlar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin'i ziyaretinde Pekin'de sağlık endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin kümelendiği biyoteknoloji merkezlerinde temaslarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, sağlık teknolojileri için bir araştırma, geliştirme ve uygulama bölgesi olarak planlanan Pekin E-Şehir BiyoPark ile tıp ve ilaç sanayinin önde gelen firmalarının merkezi olan Daşing Biyomedikal Sanayi Üssü'nü ziyaret etti.

Pekin E-Şehir BiyoPark'ta tıbbi görüntüleme şirketlerini gezen Memişoğlu, yeni teknoloji ürünü cihazlar hakkında bilgi aldı.

Memişoğlu, Daşing'de, geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla dünyada tanınan Çinli SINOVAC şirketini ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Ziyaretlerinde Memişoğlu'na, Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin yanı sıra bilim insanları, üniversite rektörleri, sanayiciler ve üreticilerin olduğu geniş bir heyet eşlik etti.

Görüşmelerde, Türkiye ile Çin arasında sağlık sektöründe bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve eğitim alanlarında olası işbirliği olanakları ele alındı.