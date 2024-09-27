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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yozgat'ta Sağlık Uyarıları

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yozgat'ta Sağlık Uyarıları
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ekim ve kasım aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekerek, hijyen kurallarına uyulması ve hasta kişilerden uzak durulmasını önerdi. Yozgat ziyaretinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve kapalı alanlarda hasta kişilerden uzak durulmasını önerdi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Memişoğlu, çiçeklerle karşılandığı Yozgat Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Bakan Memişoğlu, valilik ziyareti sonrası basın mensuplarına, Yozgat'ı ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anadolu'nun kadim ve tarihi şehri Yozgat'ın sağlık hizmetlerinde daha iyi olması için çalıştıklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de burada, sağlık hizmetlerini değerlendirip daha iyi sağlık hizmetlerini 'nasıl yaparız, nasıl sunarızı' tartışıyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık. Sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde, daha da iyi olması için çabalıyoruz. Özellikle üniversitemiz, üniversite hastanemiz, sağlık hizmetleri sunan şehir hastanemizle beraber burada sağlığı değerlendiriyoruz."

Memişoğlu, devlet yatırımı anlamında iyi işlere imza atan Yozgat'ın altyapısıyla ve hizmetleriyle çok iyi yere geldiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle toplumumuza sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını, bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle, ekim, kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz."

Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentteki esnafı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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