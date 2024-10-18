Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili yapılan çalışmaları ve tutuklamaların sürecini açıkladı. Soruşturmanın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarıyla başladığını belirtti.
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi'yle ilgili, "Bu süreç 2023 Mayıs ayından itibaren tutuklanmaları için bütün devlet kurum ve kuruluşların organizasyonuyla birlikte hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçtir. Soruşturma, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarıyla başladı" dedi.