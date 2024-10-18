Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi'yle ilgili, "Bu süreç 2023 Mayıs ayından itibaren tutuklanmaları için bütün devlet kurum ve kuruluşların organizasyonuyla birlikte hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçtir. Soruşturma, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarıyla başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel