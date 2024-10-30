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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Tusaş Açıklaması: "Yaralılarımızın Genel Durumları İyi. İnşallah Hepsini Taburcu Edeceğiz"

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin "Genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyiye gidiyor.Genel durumları iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz” dedi.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tusaş'a yönelik terör saldırısında yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin "Yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyiye gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memişoğlu, TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyiye gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz. Şehitlerimize yeniden başsağlığı diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Tusaş Açıklaması:
Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Güvenlik Politika Güncel Terör TUSAŞ

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