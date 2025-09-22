Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Türk-Amerikan Sağlık İşbirliği Vurgusu

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New York'ta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında yüksek teknolojiye sahip olduğunu ve Amerikalı meslektaşlarıyla ortak işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bilimsel altyapısı, insan gücü ve elektronik bilişim altyapısı ile 2014'ten beri tek bir merkezden verisini toplayabilen bir ülke olarak, Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, New York'ta MÜSİAD tarafından, TÜRKEN Vakfı işbirliğiyle düzenlenen resepsiyona katılan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan dostluğu için çaba harcayan kişilerin desteğiyle, Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıkta çok iyi yerlere gelineceğine inandığını, önlerinde birçok fırsatın olduğunu belirtti.

Türkiye ilaç sanayisinin 1900'den itibaren üretim yaptığını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, sağlıkla ilgili en son teknolojiyi kullanabilen insan gücüne sahip. Bilimsel altyapısı, insan gücü ve elektronik bilişim altyapısı ile 2014'ten beri tek bir merkezden verisini toplayabilen bir ülke olarak, Amerikalı meslektaşlarımızla, Amerika'daki sanayicilerle, girişimcilerle artık pazar değil, ortak sıfatıyla hareket etmek istiyoruz."

