Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sındırgı Depremi Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm kurumlarla eş güdüm halinde sürecin yakından takip edildiğini, şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memişoğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.