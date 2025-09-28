Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Simav Depremi Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."