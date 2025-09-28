Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Simav Depremi Açıklaması

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
