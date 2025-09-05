Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı 1. Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda ildeki sağlık yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi alındı.

Bakanlığın, NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu başkanlığında, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Ankara 1. Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Memişoğlu toplantıda, ildeki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin il yöneticilerinden bilgi aldı.

