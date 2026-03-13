Haberler

İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Kemal Memişoğlu: Hocamızın Ülkemize Yaptığı Katkılardan Dolayı Mekanı Cennet Olsun Diye Dua Ediyoruz

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için açıklamada bulundu ve onun ülkeye yaptığı katkılardan dolayı dua ettiklerini belirtti.

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın çok büyük değer olduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet etsin. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği Koç Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlardan bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.

"Hekim arkadaşlarımıza teşekkür ettik" diyen Memişoğlu, "Gerçekten çok büyük değer, birçok insan yetiştirmiş. Türkiye'nin gerçekten tarihi anlamında, geçmişi anlamında bilgili bir dahisi esasında. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet etsin. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA
