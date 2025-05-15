Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Konya'daki Deprem Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Konya'daki Deprem Açıklaması
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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