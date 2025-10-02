Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını lanetleyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

" Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir. Gazze'de işlenen insanlık suçlarının bir an önce son bulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme ulaşılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyorum."