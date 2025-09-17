Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İlaç Geri Ödeme Listesine Yenilikler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geri ödeme listesine 64 yeni beşeri tıbbi ürünün eklendiğini açıkladı. 51'inin yerli üretim olduğu bu yeni ürünler arasında kan ürünleri, KOAH ilaçları ve diyabet ilaçları yer alıyor.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç geri ödeme listesine yönelik önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Bakan Memişoğlu, 51'i yerli üretim olmak üzere toplam 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiğini açıkladı.

Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildi. 51'i yerli üretim olmak üzere toplam 64 yeni beşeri tıbbi ürün listeye dahil edildi. 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere... 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile... 1'er adet antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum

Silahlı saldırıda yaralanan umre rehberinden bomba sözler!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IQ Money ve Paypole ödeme kuruluşlarının faaliyetlerine son verildi

Merkez Bankası 2 ödeme şirketinin faaliyetlerine son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.