Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze Yorumları: Adil Bir Dünya İnşası Zorunludur

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasının artık bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Gelin hastanelerin hedef alınmadığı, ambulansların vurulmadığı, yaşamın ve umudun korunduğu adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim." dedi.

Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Ruh Sağlığı ve İyilik Halinin Teşviki Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da konuştu.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarını ele almak için bir araya gelmenin küresel dayanışmanın gücünü gösterdiğini belirten Memişoğlu, bu sorunların yalnızca tıbbi değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla tüm insanlığın ortak yükü olduğunu söyledi.

Hastalıklarla etkili mücadele yolunun, sağlıklı yaşamı teşvik eden, kapsayıcı ve güçlü sağlık sistemlerinden geçtiğini vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye olarak biz de sağlık sistemimizi bu anlayışla güçlendiriyor, reformlarla geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerini ve dijital sağlık uygulamalarını toplumun her kesimine erişilebilir kıldıklarını, böylece kronik hastalıkların kontrolünde önleyici ve proaktif yaklaşımlar benimsediklerini kaydetti.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, bireylerin sağlığını koruyan ve geliştiren bir sistemi inşa ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Bağışıklama ve erken tanı programlarımızla gelecek nesilleri koruyacak sürdürülebilir modeller oluşturuyoruz. Böylece sadece bugünün hastalıklarını tedavi etmiyor, yarının risklerini de azaltıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadelenin tek bir ülkenin çabasıyla başarıya ulaşamayacağını vurgulayarak, "Bu küresel yükü azaltmak için hepimizin daha güçlü işbirliği yapması, kaynaklarını adil biçimde paylaşması ve ortak stratejiler geliştirmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim"

Sağlık hakkının insanlık onurunun en temel gereği olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Ancak bugün Gazze'de yaşananlar, bu hakkın en vahşi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Hastanelerin hedef alınması, ambulansların bombalanması ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğraması insanlığın ortak değerlerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, sivillerin özellikle çocuk ve kadınların en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak biz, dili, inancı ya da kimliği ne olursa olsun, her insanın yaşama ve sağlığa erişim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Gelin hastanelerin hedef alınmadığı, ambulansların vurulmadığı yaşamın ve umudun korunduğu adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim."