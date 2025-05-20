Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze'ye Destek Mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze'ye Destek Mesajı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nde Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarını ve yeni Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı tanıttı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizler burada toplantı halindeyken Gazze'de insanlar kendi topraklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor; sağlık, gıda ve yaşama hakkı ellerinden alınmış durumda." dedi.

Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 78'inci genel kurulunda katılımcılara hitap etti.

Böyle bir toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Memişoğlu, "Türkiye olarak geçtiğimiz çeyrek asırda sağlık sistemimizde, büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. Ülkemizde dünyanın en kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, güçlü teknolojik altyapı, nitelikli hekim ve sağlık çalışanları ile iyi hekimlik uygulamaları sayesinde, küresel ölçekte örnek teşkil eden bir sağlık sistemi oluşturduk. Kovid-19 salgını sürecinde de bu güçlü yapının sağladığı imkanlarla, ihtiyaç duyan ülkelere sağlık alanında destek sağladık." diye konuştu.

Memişoğlu, sağlık alanında yeni bir adım atarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçirdiklerini belirterek koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle özellikle koruyucu hekimliği öncelediklerini, sağlık alanında teknoloji üretimini teşvik ettiklerini kaydetti.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) aracılığıyla araştırmadan geliştirmeye, fikirden ürüne uzanan bütüncül bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız; sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı sağlık çözümleriyle hem ulusal hem de küresel sağlık kapasitesine katkı sunmaktır. Sağlık alanında marka ve katma değer oluşturuyoruz; dünyaya teknoloji ve yeni ürünler üreteceğimiz önemli bir adım atıyoruz. 'Sağlık için Tek Dünya' hedefi ile Türkiye olarak siz değerli sağlık öncüleri ile 'Üreten Sağlık Modelimiz' başta olmak üzere samimi iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında, sağlık turizmi alanındaki marka değerimizi kararlılıkla güçlendirmekteyiz. 'Health Türkiye' markasıyla sağlık turizmi faaliyetlerimizi daha etkin, verimli ve entegre bir yapıya kavuşturduk."

"Gazze'de insanlar kendi topraklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor"

Bu anlamlı zirvede emeği geçen sağlık profesyonellerine de teşekkür eden Bakan Memişoğlu, "Bizler burada toplantı halindeyken Gazze'de insanlar kendi topraklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor, sağlık, gıda ve yaşama hakkı ellerinden alınmış durumda. Oysa biz sağlıkçılar, gece gündüz demeden bir canı kurtarmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, bugün Gazze'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey; insanlığın insanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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