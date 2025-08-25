Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze'deki Hastane Bombalamalarına Sert Tepki

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, insanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu, sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmediklerini belirtti.

Sağlık tesislerine yönelik sistematik saldırıların yalnızca uluslararası savaş hukukuna değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine açık bir saldırı olduğuna işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta, sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Türkiye, her daim mazlumların yanında durmaya ve insani değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir."