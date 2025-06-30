Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bazı kanser ilaçlarının ödeme listesine alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli immünoterapi ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alınması kararının tedavi süreçleri devam eden hastalara umut olacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli immünoterapi ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alınması kararının tedavi süreçleri devam eden hastalara umut olacağını belirtti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kanser hastalarına ilişkin önemli bir müjdeyi paylaştığını hatırlattı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü işbirlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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