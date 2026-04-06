Sağlık Bakanı Memişoğlu, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve ajansın ülkenin hafızasını tutma görevine vurgu yaparak, basın mensuplarına başarılar diledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Harbimizden bugüne ülkemizin hafızasını tutan, ilkeli haberciliğin adresi Anadolu Ajansı 106 yaşında. Ülkemizin sesini dünyaya duyurma misyonunu ilk günkü heyecanla ve güvenilir habercilik ilkesiyle sürdüren Anadolu Ajansı'nın 106'ncı kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Anadolu Ajansı'nın temelini atanları minnetle yad ediyor, kurumun her kademesinde büyük bir gayretle çalışan tüm basın mensuplarına ve ajans ailesine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Duygu Yener
