Sağlık Bakanı Memişoğlu: "2002'de 380 Bin Olan Yıllık Vaka Müdahale Kapasitemiz, Bugün 7 Milyona Ulaşmıştır"

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2002'de 380 bin olan yıllık vaka müdahale kapasitemiz, bugün 7 milyona ulaşmıştır. Artık Türkiye'nin her köşesinde saniyelerle yarışan güçlü ve organize bir sistem kararlılıkla işlemektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da 856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde dijital alanda attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini; Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Akıllı Bileklik gibi dijital dönüşüm hamleleriyle her saniyeyi kayıt altına aldıklarını ve müdahaleyi hızlandırdıklarını söyledi.

EVS ile çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün sürecin sistem üzerinden yapılmakta olduğunu ve tüm verilerin anlık takip edildiğini aktaran Memişoğlu, "Acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına Akıllı Bileklik projesini devreye alıyoruz" dedi.

"Yaptığımız yatırımlarla ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunu yüzde 10 azalttık"

Bakan Memişoğlu, 2025 yılı itibarıyla acil yardım istasyonu sayısını 3 bin 574'e çıkardıklarını, bu yıl hizmete aldıkları 856 yeni ambulansla birlikte toplam filoyu 6 bin 308'e ulaştırdıklarını belirterek, "Yaptığımız bu yatırımlarla ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunu yüzde 10 azaltırken istasyon başına düşen ambulans sayımızı yüzde 8 artırmayı başardık. Sonuç ortadadır: 2002'de 380 bin olan yıllık vaka müdahale kapasitemiz, bugün 7 milyona ulaşmıştır. Artık Türkiye'nin her köşesinde saniyelerle yarışan güçlü ve organize bir sistem kararlılıkla işlemektedir" ifadelerini kullandı.

Acil sağlık hizmetleri kapsamındaki araçlar hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, 228 kar paletli ambulans, 20 snow track ambulans, 50 yenidoğan ambulansı, 93 yoğun bakım/obez ambulansı, 62 dört sedyeli ambulans ve 55 motosikletli ekiple her türlü senaryoya hazır olduklarını açıkladı.

İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de görev yapan 6 deniz ambulansıyla sadece 2025 yılında 3 binden fazla vakanın yardımına koştuklarını, hava ambulansı hizmetlerinde de çıtayı her geçen gün yükselttiklerini söyleyen Kemal Memişoğlu, "2008 yılında 5 araçla başladığımız bu yolculukta, bugün 17 hava ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşımızı gökyüzünden şifaya taşıdık. 2026 yılı sonu itibariyle bu gücü yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarımız ile perçinleyeceğiz. Şifayı kendi kanatlarımızla, kendi mühendisliğimizle taşıyacağız" diye konuştu.