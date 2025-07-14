Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu seneidevriyesinde şehadete eren tüm kahramanları rahmetle andı.

Paylaşımında, ülkenin istikbaline kastedenlere karşı mücadele ederken yaralanan gazilere de şükranlarını sunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle aziz milletimizin verdiği destansı mücadeleyi, büyük sağlık ailemizin gösterdiği insanüstü özveriyi bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!"

Öte yandan Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının hesabından paylaşılan 15 Temmuz gecesi hastanelerin yoğunluğunu, darbe girişimini içeren görüntülerin olduğu videoyu da alıntıladı.