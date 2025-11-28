Sağlık Bakanı Memişoğlu Mersin'de Danışma Meclisi Toplantısında Konuştu

DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Yurt dışından 3,5 milyondan fazla kişinin, Türkiye'ye tedavi olmaya geldiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Bakın 3 milyonun üzerinde. Neden? Bugün çok iyi düşündüğümüz Avrupa'nın bazı ülkelerinde insanlar ameliyat olmak, doktora muayene olmak için 1 sene bekliyor. Onun için biz sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz. Bugün bazı eksiklerimiz olabilir ama 23 senede yaptığımız büyük bir değişimdir. Bugün her bir Türk vatandaşı senede 12 kez sağlık hizmetine ulaşabiliyor. 2002'de bu sadece 2 kezdi arkadaşlar. İlaçlara ulaşabiliyorlar, hastalar her imkana kavuşmuş durumda. Biz eksikliklerimizi de hep söylüyoruz, karşı taraf da hiçbir şey yapmadan affedersin 2 tane bizim zamanında ücretsiz verdiğimiz yemeği veriyor, bir sürü reklamını yapabiliyor. ya biz şunu sormuyoruz; Mersin'e 16 hastane yapmış olan bir AK Parti iktidarında, 2002'den önce bırakın Mersin'i, Ankara'yı, İstanbul'da 30 sene kaç hastane yaptık diye sormuş muyuz? Yani bakın, 2002 öncesi, bıraktım Türkiye'nin diğer şehirlerini, İstanbul'a 2002 öncesinde 100 yataklı devlet hastanesi en son ne zaman yapılmış? Bu soruyu bile sorsanız yüzleri kızarması lazım. 1973'te SSK Göztepe Hastanesi'ni yapmışlar, 30 sene bir hastane yapılmamış İstanbul'da. İstanbul'da son 5 senede biz 28 hastane yaptık, en küçüğü 400 yataklı" dedi.

Mersin'e sağlık yatırımlarından da bahseden Bakan Memişoğlu, 20 yeni ambulansın sağlık hizmetine alınacağının bilgisini verdi. Memişoğlu ayrıca, Erdemli'ye de 1,5 sene içerisinde 600 yataklı hastane, Silifke ilçesindeki hastaneye de 200 yatak ilavesi yapacaklarını kaydetti.

Programda ayrıca, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati ve Ali Kıratlı ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de konuştu.

