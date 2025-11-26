Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı ile Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Azir Aliu ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Müttefikimiz ve dostumuz Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Sayın Azir Aliu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlık işbirliklerini, uluslararası sağlık hizmetlerini ve sağlıktaki gelecek beklentilerini değerlendirdik. İkili görüşmemizin olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.